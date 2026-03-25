B 94 im Göltzschtal ab Donnerstag gesperrt: Wie Kraftfahrer die Baustelle am kürzesten umfahren

In Rodewisch beginnen noch in dieser Woche Bauarbeiten auf der Lengenfelder Straße. Wie die Umleitung erfolgt und ab wann wieder frei sein wird.

Verkehrsteilnehmer in Rodewisch müssen sich in den kommenden beiden Wochen auf eine Umleitung einstellen. Wie aus dem Verkehrsinfosystem des Vogtlandkreises hervorgeht, ist die Lengenfelder Straße auf Höhe der Hausnummern 14/16 ab 26. März voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an einem Hausanschluss. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet diese... Verkehrsteilnehmer in Rodewisch müssen sich in den kommenden beiden Wochen auf eine Umleitung einstellen. Wie aus dem Verkehrsinfosystem des Vogtlandkreises hervorgeht, ist die Lengenfelder Straße auf Höhe der Hausnummern 14/16 ab 26. März voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an einem Hausanschluss. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet diese...