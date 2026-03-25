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  • B 94 im Göltzschtal ab Donnerstag gesperrt: Wie Kraftfahrer die Baustelle am kürzesten umfahren

Die Ampel der Kreuzung Lindenstraße/Lengenfelder Straße/Otto-Pfeiffer-Straße/Postplatz wird bis 10. April außer Betrieb gesetzt.
Die Ampel der Kreuzung Lindenstraße/Lengenfelder Straße/Otto-Pfeiffer-Straße/Postplatz wird bis 10. April außer Betrieb gesetzt. Foto: Cornelia Henze
Die Absperrungen und Schilder stehen schon bereit ab dem Hausgrundstück Lengenfelder Straße 14/16.
Die Absperrungen und Schilder stehen schon bereit ab dem Hausgrundstück Lengenfelder Straße 14/16. Foto: Cornelia Henze
Die Elan-Tankstelle an der Lengenfelder Straße wird ab 26. März schlecht zu erreichen sein. Schlecht fürs Kraftstoff-Geschäft.
Die Elan-Tankstelle an der Lengenfelder Straße wird ab 26. März schlecht zu erreichen sein. Schlecht fürs Kraftstoff-Geschäft. Foto: Cornelia Henze
Die Ampel der Kreuzung Lindenstraße/Lengenfelder Straße/Otto-Pfeiffer-Straße/Postplatz wird bis 10. April außer Betrieb gesetzt.
Die Ampel der Kreuzung Lindenstraße/Lengenfelder Straße/Otto-Pfeiffer-Straße/Postplatz wird bis 10. April außer Betrieb gesetzt. Foto: Cornelia Henze
Die Absperrungen und Schilder stehen schon bereit ab dem Hausgrundstück Lengenfelder Straße 14/16.
Die Absperrungen und Schilder stehen schon bereit ab dem Hausgrundstück Lengenfelder Straße 14/16. Foto: Cornelia Henze
Die Elan-Tankstelle an der Lengenfelder Straße wird ab 26. März schlecht zu erreichen sein. Schlecht fürs Kraftstoff-Geschäft.
Die Elan-Tankstelle an der Lengenfelder Straße wird ab 26. März schlecht zu erreichen sein. Schlecht fürs Kraftstoff-Geschäft. Foto: Cornelia Henze
Auerbach
B 94 im Göltzschtal ab Donnerstag gesperrt: Wie Kraftfahrer die Baustelle am kürzesten umfahren
Von Florian Wunderlich und Cornelia Henze
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In Rodewisch beginnen noch in dieser Woche Bauarbeiten auf der Lengenfelder Straße. Wie die Umleitung erfolgt und ab wann wieder frei sein wird.

Verkehrsteilnehmer in Rodewisch müssen sich in den kommenden beiden Wochen auf eine Umleitung einstellen. Wie aus dem Verkehrsinfosystem des Vogtlandkreises hervorgeht, ist die Lengenfelder Straße auf Höhe der Hausnummern 14/16 ab 26. März voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an einem Hausanschluss. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet diese...
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