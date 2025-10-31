Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Bahnhof Falkenstein: Darum muss an der frischen Fassade nochmal nachgebessert werden

Die Fassade des Bahnhofs in Falkenstein muss nochmal gestrichen werden.
Auerbach
Bahnhof Falkenstein: Darum muss an der frischen Fassade nochmal nachgebessert werden
Von Florian Wunderlich
Die Sanierung der Fassade des Falkensteiner Bahnhofs ist fast fertig, allerdings erfordern einige Mängel am Putz Nachbesserungen. Am Eingang entsteht außerdem ein Schriftzug.

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude in Falkenstein verwandelt sich im Zuge der Sanierung zu einem Kulturbahnhof. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Haus die Musikschule Rodewisch und weitere Vereine beherbergen sowie durch eine gastronomische Einrichtung zu einer kulturellen Veranstaltungsstätte werden. Die Arbeiten konzentrieren sich nun...
