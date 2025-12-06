Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Dächer auf dem Kita-Vorbau haben dringend eine Sanierung nötig.
Die Dächer auf dem Kita-Vorbau haben dringend eine Sanierung nötig.
Auerbach
Bauarbeiter steigen vogtländischer Kita aufs Dach
Von Sylvia Dienel
Die beiden Dächer über dem Eingang zum Falkensteiner Kindergarten „Albert Schweitzer“ sind in die Jahre gekommen und erhalten eine Generalüberholung.

Bald hat die Kindertagesstätte „Albert Schweitzer“ nicht mehr mit undichten Stellen und eindringendem Regenwasser zu kämpfen. Bauleistungen für die Erneuerung zweier Dächer über dem Eingang sind vom Stadtrat abgesegnet worden. Auch eine Wärmedämmung ist im Auftrag enthalten. Als finanzielle Gegenleistung fallen gut 18.800 Euro an....
