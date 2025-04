Bauernmarkt-Finale und Reisefestival in Plauen, Kinderklassiker in Reichenbach: Tipps für das Wochenende im Vogtland

Inspirationen für die nächste Urlaubsreise gesucht? In der Plauener Festhalle findet das „Weltblicke“-Festival statt. In Falkenstein sorgt ein Indoor-Hüpfburgen-Parcours für Familienspaß. Ein Überblick.

„Weltblicke“-Festival: Inspirationen für die nächste Urlaubsreise gesucht? In der Plauener Festhalle (Äußere Reichenbacher Straße 4) findet am Freitag und Samstag das „Weltblicke“-Festival statt. Dort erwarten Besucher vier Leinwandreisen. Julia und Lisa Hermes berichten am Freitag, 20 Uhr über ihre vierjährige Reise ohne Flugzeug...