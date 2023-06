Baum des Jahres: Überlebenskünstler mit nassen Füßen wächst im Vogtland

Um den Baum des Jahres, die Moorbirke, in Augenschein zu nehmen, ist es für den interessierten Laien am besten, die Vegetationsperiode abzuwarten, denn die seltenere Moorbirke unterscheidet sich von der weitaus häufigeren Sandbirke durch Merkmale, die an den Blättern und Blattstielen am auffälligsten sind: die Behaarung an der Blattunterseite und...