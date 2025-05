Baustart steht fest: Diese Straße in Auerbach wird ab Mitte Juni zur Baustelle

Auerbach investiert in die Erneuerung der Spartakusstraße. Bald wird der erste von drei Abschnitten saniert. Wie lange die Arbeiten dauern und wie Anwohner Fragen loswerden können.

In wenigen Wochen beginnen in Auerbach die Arbeiten an der sanierungsbedürftigen Spartakusstraße. Wie der Bauplan vorsieht, erfolgt der grundhafte Ausbau der rund 1,2 Kilometer langen Strecke in drei Abschnitten. Der erste Bereich erstreckt von der Singer-Meisel-Straße bis zur Einmündung der Straße Steinhalde und wird in den kommenden Monaten...