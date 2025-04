Baustellencafé in Ellefeld weckt großes Interesse: „Wir sind sehr zufrieden“

Kaffee und Kuchen lockten viele Ellefelder am Donnerstag auf eine Baustelle. Die Gemeinde öffnete ein Baustellencafé im „H34“, um für die Flächen zu werben. War die Idee ein Erfolg? Gibt es Interessenten?

Kaffee und Kuchen auf einer Baustelle. Was zunächst kurios klingt, hat am Donnerstagnachmittag für einen großen Andrang in Ellefeld gesorgt. Das Team der Gemeindeverwaltung öffnet für drei Stunden ein Baustellencafé im Mehrzweckgebäude „H34“ an der Hauptstraße. Hintergrund für die ungewöhnliche Aktion ist der Umstand, dass man im...