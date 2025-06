Bauvorbereitung beginnen: Straße in Auerbach ab nächste Woche gesperrt

Ab 16. Juni wird die Spartakusstraße in Auerbach saniert. Wegen der Bauvorbereitungen ist die Strecke bereits früher für den Verkehr gesperrt.

Bereits ab nächsten Dienstag ist die Spartakusstraße in Auerbach von der Singer-Meisel-Straße bis zur Einmündung der Straße Steinhalde gesperrt. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Grund sind die Bauvorbereitungen für die Sanierung des rund 250 Meter langen Abschnitts, die in der Woche nach Pfingsten, also ab 16. Juni beginnen wird....