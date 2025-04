Beim Ausparken in Falkenstein Auto gerammt

Der Unfallverursacher ist verschwunden. Ein Mann hat jedoch alles gesehen.

Ein Autofahrer hat beim Ausparken am Freitag, 4. April, in Falkenstein einen anderen Wagen gerammt. Dann ist er verschwunden, ohne sich um das Begleichen des Schadens zu kümmern. Das hat die Polizei erst jetzt berichtet. Die Beamten suchen nun einen Zeugen des Geschehens. Passiert ist der Unfall auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts am...