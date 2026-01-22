Bekannter TV-Moderator und Aprés-Ski-Party im Vogtland: Das ist am Wochenende los

Auerbach
Hüttengaudi erwartet die Vogtländer bei einer Aprés-Ski-Party in Netzschkau. In Plauen gastiert ein bekannter MDR-Moderator. Diese und weitere Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland.
Aprés-Ski-Party: Der Netzschkauer Ortsteil Brockau verwandelt sich am Samstag zur Partyzone. Im Bürgerhaus steigt ab 20 Uhr eine Aprés-Ski-Party. Angekündigt ist der Hütten-Cup mit spaßigen Duellen. Für Musik sorgt DJ Jukebox – auch ein Überraschungsgast ist angekündigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.