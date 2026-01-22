MENÜ
Ramon Purfürst (links) und Louis Weiß lassen zur Après-Ski-Party im Brockauer Bürgerhaus den wilden Hirsch los.
Moderator Mario D. Richard hat ein Buch geschrieben, das er in der Festhalle Plauen am Sonntag vorstellt.
Zum „Ice King Battle“ in der Skiwelt Schöneck rasten die Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen den Skihang hinauf.
Auerbach
Bekannter TV-Moderator und Aprés-Ski-Party im Vogtland: Das ist am Wochenende los
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Hüttengaudi erwartet die Vogtländer bei einer Aprés-Ski-Party in Netzschkau. In Plauen gastiert ein bekannter MDR-Moderator. Diese und weitere Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland.

Aprés-Ski-Party: Der Netzschkauer Ortsteil Brockau verwandelt sich am Samstag zur Partyzone. Im Bürgerhaus steigt ab 20 Uhr eine Aprés-Ski-Party. Angekündigt ist der Hütten-Cup mit spaßigen Duellen. Für Musik sorgt DJ Jukebox – auch ein Überraschungsgast ist angekündigt.
