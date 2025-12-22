Besondere Ehrung für früheren Falkensteiner Bürgermeister Arndt Rauchalles

Seit 1990 verbindet Falkenstein und Stein eine enge Städtepartnerschaft. Geprägt hat diese der ehemalige Bürgermeister Arndt Rauchalles. Dafür erhielt er nun eine besondere Ehrung.

Seit 35 Jahren besteht zwischen Falkenstein und dem fränkischen Ort Stein eine Städtepartnerschaft. Aus der Taufe gehoben hat diese einst der frühere Falkensteiner Bürgermeister Arndt Rauchalles. Dafür ist der langjährige Stadtchef nun vom Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt Krömer, ausgezeichnet worden. Während seiner gesamten Amtszeit... Seit 35 Jahren besteht zwischen Falkenstein und dem fränkischen Ort Stein eine Städtepartnerschaft. Aus der Taufe gehoben hat diese einst der frühere Falkensteiner Bürgermeister Arndt Rauchalles. Dafür ist der langjährige Stadtchef nun vom Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt Krömer, ausgezeichnet worden. Während seiner gesamten Amtszeit...