MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steins Erster Bürgermeister Kurt Krömer (r.) überreicht die Auszeichnung an Arndt Rauchalles.
Steins Erster Bürgermeister Kurt Krömer (r.) überreicht die Auszeichnung an Arndt Rauchalles. Bild: Joachim Thoß
Steins Erster Bürgermeister Kurt Krömer (r.) überreicht die Auszeichnung an Arndt Rauchalles.
Steins Erster Bürgermeister Kurt Krömer (r.) überreicht die Auszeichnung an Arndt Rauchalles. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Besondere Ehrung für früheren Falkensteiner Bürgermeister Arndt Rauchalles
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 1990 verbindet Falkenstein und Stein eine enge Städtepartnerschaft. Geprägt hat diese der ehemalige Bürgermeister Arndt Rauchalles. Dafür erhielt er nun eine besondere Ehrung.

Seit 35 Jahren besteht zwischen Falkenstein und dem fränkischen Ort Stein eine Städtepartnerschaft. Aus der Taufe gehoben hat diese einst der frühere Falkensteiner Bürgermeister Arndt Rauchalles. Dafür ist der langjährige Stadtchef nun vom Bürgermeister der Stadt Stein, Kurt Krömer, ausgezeichnet worden. Während seiner gesamten Amtszeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
09.12.2025
3 min.
200.000 Euro für Jugendliche: Diese Projekte fördert das Göltzschtal noch in diesem Jahr – und kauft eine Bühne
Ein Großteil der Fördermittel sind in den Kauf einer mobilen Bühne geflossen.
Der Städteverbund Göltzschtal unterstützt acht Kleinprojekte von Jugendlichen finanziell. Wohin das Geld jetzt fließt und warum die 200.000 Euro Fördermittel noch investiert werden mussten.
Florian Wunderlich
10:00 Uhr
1 min.
Auszeichnung für Falkensteiner Verein im Jubiläumsjahr
Seit 20 Jahren bewahrt der Heimat- und Museumsverein die Geschichte Falkensteins. Dafür sind die Mitglieder jetzt geehrt worden.
Florian Wunderlich
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Mehr Artikel