Besondere Ehrung für zwei vogtländische Kommunalpolitiker

Uwe Windisch und Rolf Dally sind seit 20 und mehr Jahren fest im Bergener Gemeinderat verankert. Jetzt gab es eine Auszeichnung.

Für ihr langjähriges Ehrenamt haben zwei Bergener Gemeinderatsmitglieder eine Uhrkunde vom Kreisverband Vogtland des Sächsischen Städte- und Gemeindetages erhalten. Rolf Dally gehört dem Gremium seit 25 Jahren an. 2024 startete er in die fünfte Amtszeit. Für Uwe Windisch ist es die vierte. Er sitzt seit 20 Jahren am Ratstisch. Solche...