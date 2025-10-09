Betrüger bringt Frau in Falkenstein um viel Geld

Ein falscher Polizist und ein fünfstelliger Betrag: In Falkenstein ereignete sich ein raffinierter Betrug. Doch wer steckt hinter dem mysteriösen Anruf?

In Falkenstein ist eine Frau um viel Geld betrogen worden. Das hat sich laut Polizei zugetragen: Am Mittwochvormittag erhielt die Frau einen Anruf, in dem sich der Anrufer als Polizist vorstellte. Er erklärte, ein Bekannter habe einen Unfall verursacht und müsse nun zur Abwendung einer Haft Kaution zahlen. Die Vogtländerin übergab einem Mann...