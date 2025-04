Betrunkener Autofahrer rammt im Vogtland Geländer und flüchtet

Nach einem Unfall in Ellefeld wollte sich ein 35-jähriger Mann seiner Verantwortung entziehen. Er hatte offenbar gute Gründe dafür.

Ellefeld.

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall einen hohen Sachschaden verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige mit seinem VW auf der Hauptstraße in Ellefeld unterwegs. In Höhe des Abzweigs Neuberg kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer, das auf einer Länge von acht Meter beschädigt wurde. Daraufhin flüchtete der Unfallverursacher, konnte jedoch von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift gestellt werden. Dort wurde ein Atemalkoholtest veranlasst - 1,76 Promille. Der Autofahrer muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte strafrechtlich verantworten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.500 Euro. (su)