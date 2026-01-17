„Bis zu den Landesjugendspielen muss alles fertig sein“: Warum im Waldpark Grünheide der Speisesaal Baustelle ist

Das „Haus Vogtland“ ist das Herz des Kindererholungszentrums. Vier Monate lang war dort die Essensausgabe geschlossen, der Gästebetrieb lief auf Sparflamme – aus gutem Grund.

Bei dem Brand in einem Club im Schweizer Skiort Crans-Montana starben 40 Menschen, über 100 wurden schwer verletzt. Die sich zu Silvester zugetragene Katastrophe lässt bei Waldpark-Chef Joachim Otto nur einen Schluss zu: Sicherheit und Brandschutz stehen ganz oben an. Noch dazu, wenn man mehrere hundert Kinder beherbergt, wie der „Kiez“...