Braunfäule und Porenschwamm: Wie die Schäden an dieser Schule im Vogtland entstanden sind

Mehr als die Hälfte der Deckenbalken an der Trützschler-Schule in Falkenstein weisen Schäden auf. Jetzt sollen diese behoben werden. Doch wie kam es überhaupt zu den Schäden?

Mehrere bauliche Mängel erfordern eine Sanierung in der Trützschler-Oberschule in Falkenstein. Wie im Stadtrat informiert wurde, betreffen die Schäden die Deckenkonstruktion der obersten Geschossdecke. Ein Sachverständiger habe an mehr als 50 Prozent der circa 100 einsehbaren Deckenbalken und Stahlsäulen Schäden erkannt, hieß es. Konkret...