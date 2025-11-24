Brücke am vogtländischen Lochstein wird erneuert

Auerbach
Dem betagten Bauwerk über die Bahngleise geht es nächstes Jahr an den Kragen. Für das kostenintensive Projekt muss die Stadt eine halbe Million Euro aus eigener Tasche zahlen.
Eine groß angelegte Sanierung steht der Bahnbrücke am Falkensteiner Lochsteinweg ins Haus. Zur jüngsten Sitzung hat sich der Falkensteiner Stadtrat wieder mit der Sache befasst und einer Vergabe im Umfang von fast 686.000 Euro zugestimmt. Auftragnehmer ist die Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH, Umsetzungszeitraum das kommende Jahr. Im...
