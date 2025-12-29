MENÜ
Matthias Mothes bekam den Treuener Bürgerpreis für seinen Einsatz in der freiwilligen Feuerwehr.
Matthias Mothes bekam den Treuener Bürgerpreis für seinen Einsatz in der freiwilligen Feuerwehr. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Bürgerpreis: Feuerwehr ist für Vogtländer zweites Zuhause
Von Sylvia Dienel
Matthias Mothes ist seit seiner Jugend eng mit der Treuener Stadtwehr verwachsen. Für unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz auch jenseits von Sachsen gab es jetzt den Bürgerpreis.

Ein Leben ohne Kameraden – geht das? Darüber hat sich Matthias Mothes wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht. Seit seinem 13. Lebensjahr gehört er der Freiwilligen Feuerwehr Treuen an. Schon als 18-Jähriger probte er den Aufstieg, ließ sich zum Gruppenführer ausbilden und später zum Zugführer. Ab 1988 Vize-Wehrleiter, kletterte er 1998...
