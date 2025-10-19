Bunt gefiedertes Getier: 15-Jähriger kommt mit jungem Papagei zur Exotenschau nach Rodewisch

Drei Tage konnten in Rodewisch exotische Vögel bestaunt werden. Auch junge Züchter mischten mit.

Drei Tage lang wurde Rodewisch zum Zentrum der gefiederten Vielfalt. Die Vereinigung der Ziergeflügel und Exotenzüchter Vogtland zeigte ihre Große Exotenschau. Mehr als 1500 Tiere aus mehr als 300 Rassen füllten die Volieren – vom leichten Finken bis zum Ara. Erstmals sorgten auch Reptilien für Staunen. Im Mittelpunkt standen aber die...