Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die mongolische Kamelkarawane ist eine der Attraktionen.
Die mongolische Kamelkarawane ist eine der Attraktionen. Bild: Angela Renz
Die mongolische Kamelkarawane ist eine der Attraktionen.
Die mongolische Kamelkarawane ist eine der Attraktionen. Bild: Angela Renz
Auerbach
Circus Renz kommt nach Falkenstein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Zirkuszelt wird am Falgardring stehen. Was die Artisten bieten wollen.

Der Kult-Circus Renz wird in Falkenstein gastieren. Auf der Festwiese am Falgardring wird das Zirkuszelt stehen. Von Freitag, 5. September, bis zum Sonntag, 7. September, finden täglich 16 Uhr Vorstellungen statt, die letzte am Sonntag bereits ab 11 Uhr. Der Traditionszirkus, in fünfter Generation, bietet Artistik, Tierdressuren und Clownerie....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
21.08.2025
1 min.
Fallrohre an Rathaus in Falkenstein abgerissen
Die Polizei hofft auf Hinweise zu Dieben in Falkenstein.
Diebe haben es auf das Kupfer abgesehen. Die Polizei hat eine Bitte.
Lutz Kirchner
28.08.2025
1 min.
Kult Circus Renz gastiert zum ersten Mal in Pausa
Bis zum Sonntag finden Vorstellungen im Zirkuszelt an der Aral-Tankstelle statt. Worauf sich das Publikum freuen darf.
FP
Mehr Artikel