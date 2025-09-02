Circus Renz kommt nach Falkenstein

Das Zirkuszelt wird am Falgardring stehen. Was die Artisten bieten wollen.

Der Kult-Circus Renz wird in Falkenstein gastieren. Auf der Festwiese am Falgardring wird das Zirkuszelt stehen. Von Freitag, 5. September, bis zum Sonntag, 7. September, finden täglich 16 Uhr Vorstellungen statt, die letzte am Sonntag bereits ab 11 Uhr. Der Traditionszirkus, in fünfter Generation, bietet Artistik, Tierdressuren und Clownerie....