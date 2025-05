Classic-Schuppen: Welche Termine sich vogtländische Oldtimer-Fans im Kalender rot anstreichen müssen

Fünf Veranstaltungen hat der Falkensteiner Classic-Schuppen 2025 im Programm. Bei den ersten beiden dreht sich alles um Oldtimer. Mit was es jetzt am Wochenende los geht.

Heiliges betagtes Blech in Augenschein nehmen. Bei einem kühlen Bier oder Heißgetränk fachsimpeln, Ersatzteile kaufen oder verkaufen. So soll das Verbrenner-Treffen vor dem Falkensteiner Classic-Schuppen am 10. Mai ablaufen, sagen Michael Lienemann und Dr. Sven Mues. Die beiden betreiben die Güterschuppen Falkenstein Verwaltung gGmbH und haben...