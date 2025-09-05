„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100

Auerbach
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Peter Schmidt lässt den Blick über die Talsperre schweifen. Dann schaut er auf die neuen Schautafeln. Da ist ein Drohnenbild der Talsperre, umringt von Grün, zu sehen. „Das ist doch ein Traum!“, schwärmt er. Denn hier ist er zu Hause. „Da muss man nicht nach Mallorca“, fügt er hinzu. Als Muldenberger Urgestein hat er hier einen...
