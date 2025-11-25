Da schlagen nicht nur Kinderherzen höher: Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva zu Gast im Vogtland

Man kennt sie aus Formaten wie „Die Sendung mit der Maus“. Clarissa Corrêa da Silva hat am Dienstag in Rodewisch gelesen.

Sie hat gelesen - und Kinder und Jugendliche haben gern zugehört. Schulklassen und Horte aus Rodewisch, Auerbach und der umliegenden Region sind am Dienstagvormittag zu einer Lesung mit der bekannten Autorin und Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva in den Festsaal des Sächsischen Krankenhauses Rodewisch gekommen. „Wir freuen uns...