Damit der Winterdienst gut durchkommt: Neustadt bessert bei Gullys nach

Straßenkappen und Einläufe auf dem Oberen Weg in Neustadt befinden sich nicht mehr auf Fahrbahnniveau. In Kürze geht es den Mängeln an den Kragen.

Rechtzeitig vor der Schneeräumsaison soll der Obere Weg in Neustadt geglättet werden. Vier Straßenkappen und zwei Einläufe befnden sich nicht mehr auf Fahrbahnniveau. Das erschwert den Winterdienst und stellt eine Gefahr für Radler dar. Zur jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit dem Problem und gab grünes Licht für eine... Rechtzeitig vor der Schneeräumsaison soll der Obere Weg in Neustadt geglättet werden. Vier Straßenkappen und zwei Einläufe befnden sich nicht mehr auf Fahrbahnniveau. Das erschwert den Winterdienst und stellt eine Gefahr für Radler dar. Zur jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit dem Problem und gab grünes Licht für eine...