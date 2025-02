Damit die Herkunft keine Rolle spielt: Diesterweg-Grundschule in Auerbach will gleiche Chancen für alle

Mit dem „Startchancen-Programm“ helfen Bund und Land 60 Schulen in Sachsen bei der Entwicklung von Lernkompetenzen - darunter auch die Auerbacher Diesterweg-Grundschule. Was macht sie so besonders?

Die letzte Rundum-Sanierung liegt knapp zehn Jahre zurück. Dass es der Diesterweg-Grundschule im Auerbacher Louis-Müller-Wohngebiet an einer zeitgemäßen Lernumgebung mangelt, kann und wird wohl niemand behaupten. Trotzdem gibt es nach wie vor die eine oder andere Baustelle. Und Unterstützungsbedarf. Denn das kommunale Haus will in puncto...