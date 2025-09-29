Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Das hätte schlimm enden können: Wie in Falkenstein ein möglicher Hausbrand verhindert wurde

Bei einem Schuppenbrand in Falkenstein konnte Schlimmeres verhindert werden.
Bei einem Schuppenbrand in Falkenstein konnte Schlimmeres verhindert werden. Bild: Feuerwehr Falkenstein
Bei einem Schuppenbrand in Falkenstein konnte Schlimmeres verhindert werden.
Bei einem Schuppenbrand in Falkenstein konnte Schlimmeres verhindert werden. Bild: Feuerwehr Falkenstein
Auerbach
Das hätte schlimm enden können: Wie in Falkenstein ein möglicher Hausbrand verhindert wurde
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Feuer ist ein Schuppen zerstört worden. Der Schaden wird auf 3000 bis 4000 Euro geschätzt. Warum dies Glück im Unglück war.

Das war selbst für Feuerwehrmänner fix. 8.49 Uhr ging der Alarm bei der Falkensteiner Wehr ein, sechs Minuten später waren sie in Einsatzkleidung am Brandort. Ein Schuppen war zwischen Gartenstraße und Feldstraße in Brand geraten. Wie Falkensteins Gemeindewehrleiter Andreas Heller mitteilte, hatte sich im Inneren Feuerholz befunden. 10.20 Uhr...
