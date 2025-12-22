MENÜ
  • „Das ist mein Lebenswerk“: Auerbacher Hausärztin übergibt an zwei Kollegen

Abschied ist schwer: Hausärztin Bärbel Adler (Mitte) geht Ende in Ruhestand. Die Mitarbeiterinnen Steffi Schwochow (links) und Claudia Adler bleiben nach Praxisübernahme im Team.
Abschied ist schwer: Hausärztin Bärbel Adler (Mitte) geht Ende in Ruhestand. Die Mitarbeiterinnen Steffi Schwochow (links) und Claudia Adler bleiben nach Praxisübernahme im Team. Bild: David Rötzschke
Ihre Praxis übergibt Bärbel Adler an die Internisten Sören Dölling und Carsten Weißflog. Viel sortiert und geräumt wird in den letzten Arbeitstagen.
Ihre Praxis übergibt Bärbel Adler an die Internisten Sören Dölling und Carsten Weißflog. Viel sortiert und geräumt wird in den letzten Arbeitstagen. Bild: David Rötzschke
Über drei Jahrzehnte praktizierte Allgemeinmedizinerin Bärbel Adler niedergelassen in Auerbach.
Über drei Jahrzehnte praktizierte Allgemeinmedizinerin Bärbel Adler niedergelassen in Auerbach. Bild: David Rötzschke
Auerbach
„Das ist mein Lebenswerk“: Auerbacher Hausärztin übergibt an zwei Kollegen
Redakteur
Von Cornelia Henze
Auerbach verliert mit Bärbel Adler eine Allgemeinmedizinerin. Die 67-Jährige geht in den Ruhestand. Für Patienten und Angestellte gibt es aber einen Neuanfang.

Bärbel Adler weiß um die schwindende Anzahl von Hausärzten im Göltzschtal. Sie geht zu Jahresende in Ruhestand wie ihre Auerbacher Kollegin Karina Opitz und Armin Nieber aus Werda. Mitte des Jahres hat Rita Austen in Falkenstein die Praxis zugesperrt. Während diese drei Ärzte keinen Nachfolger gefunden haben, geht es in der Praxis von...
