  • Hausärzte-Duo im Vogtland arbeitet im Fünf-Minuten-Takt für 5000 Patienten: „Wir wussten, dass das erste Jahr aufwändig wird“

Dr. Sören Dölling bei einer Untersuchung. Er und sein Kollege Carsten Weißflog kümmern sich um die Gesundheit von 5000 Menschen aus dem Göltzschtal.
Dr. Sören Dölling bei einer Untersuchung. Er und sein Kollege Carsten Weißflog kümmern sich um die Gesundheit von 5000 Menschen aus dem Göltzschtal. Bild: David Rötzschke
Der Anfang ist schwer: Internist Carsten Weißflog verbringt viel Zeit beim Anlegen von fast 3000 neuen Patientenakten. Das erfolgt auch von Papier ins Digitale.
Der Anfang ist schwer: Internist Carsten Weißflog verbringt viel Zeit beim Anlegen von fast 3000 neuen Patientenakten. Das erfolgt auch von Papier ins Digitale. Bild: David Rötzschke
Um Geduld bitten die Schwestern Sandra Bonsa und Mandy Unger die Patienten an der Anmeldung.
Um Geduld bitten die Schwestern Sandra Bonsa und Mandy Unger die Patienten an der Anmeldung. Bild: David Rötzschke
Dr. Sören Dölling bei einer Untersuchung. Er und sein Kollege Carsten Weißflog kümmern sich um die Gesundheit von 5000 Menschen aus dem Göltzschtal.
Dr. Sören Dölling bei einer Untersuchung. Er und sein Kollege Carsten Weißflog kümmern sich um die Gesundheit von 5000 Menschen aus dem Göltzschtal. Bild: David Rötzschke
Der Anfang ist schwer: Internist Carsten Weißflog verbringt viel Zeit beim Anlegen von fast 3000 neuen Patientenakten. Das erfolgt auch von Papier ins Digitale.
Der Anfang ist schwer: Internist Carsten Weißflog verbringt viel Zeit beim Anlegen von fast 3000 neuen Patientenakten. Das erfolgt auch von Papier ins Digitale. Bild: David Rötzschke
Um Geduld bitten die Schwestern Sandra Bonsa und Mandy Unger die Patienten an der Anmeldung.
Um Geduld bitten die Schwestern Sandra Bonsa und Mandy Unger die Patienten an der Anmeldung. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Hausärzte-Duo im Vogtland arbeitet im Fünf-Minuten-Takt für 5000 Patienten: „Wir wussten, dass das erste Jahr aufwändig wird“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Für Sören Dölling und Carsten Weißflog könnte der Tag mehr als 24 Stunden haben. Das hohe Arbeitspensum dieser Auerbacher Hausärzte hängt mit fast 3000 neuen Patientenakten zusammen.

Dr. Sören Dölling (41) und Carsten Weißflog (45) arbeiten in Zwei- bis Fünf-Minuten-Takten. So viel Zeit planen die beiden Auerbacher Hausärzte pro Patient in ihrer Sprechstunde ein. In ihrer Praxis muss es zackig nacheinander gehen. Denn 5000 Patienten haben sich in die Obhut der beiden Internisten begeben. Seit Ende Januar praktizieren...
