  • Der Kleine Abendsegler ist die Fledermaus-Art des Jahres: Doch im Vogtland macht er sich rar

Fledermausexpertin Sonja Fischer mit einer Zweifarbfledermaus.
Fledermausexpertin Sonja Fischer mit einer Zweifarbfledermaus. Bild: Silvia Kölbel
Auerbach
Der Kleine Abendsegler ist die Fledermaus-Art des Jahres: Doch im Vogtland macht er sich rar
Von Silvia Kölbel
Der Kleine Abendsegler lebt so heimlich, dass es nicht viele Daten über das Säugetier gibt. Was die Bestimmung so schwer macht und was zum Vorkommen im Vogtland bekannt ist.

Um die Fledermaus des Jahres, den Kleinen Abendsegler, zu Gesicht zu bekommen, ist eine ganze Portion Glück notwendig. Denn diese Art ist in Sachsen selten – und damit auch im Vogtland. „Ich hatte noch keinen Nachweis. Aber es gibt Nachweise im Rahmen einer Fledermauskartierung im Vogtlandkreis", sagt Sonja Fischer, die sich als...
