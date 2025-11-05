Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der kleine Maulwurf ist ein Vogtländer - Kuhnert startet mit Kultfigur ins Weihnachtsgeschäft

Frank Kuhnert mit der neuen Maulwurfserie. Bild: Silvia Kölbel
Frank Kuhnert mit der neuen Maulwurfserie. Bild: Silvia Kölbel
Der kleine Maulwurf ist ein Vogtländer - Kuhnert startet mit Kultfigur ins Weihnachtsgeschäft
Von Silvia Kölbel
Mit einer zehnteiligen Mauwurfserie startet die Erzgebirgische Holzkunst von Familie Kuhnert in die Weihnachtssaison. Was das Besondere an den lustigen Figuren ist.

Pünktlich - wenige Wochen vor Beginn der Adventszeit - bringt das Familienunternehmen Erzgebirgische Holzkunst Kuhnert aus Rothenkirchen eine neue Figurenserie auf den Markt: Zehn lustige Maulwürfe, die bei vielen sofort Kindheitserinnerungen wecken. Denn ein kleiner Maulwurf als Trickfilmfigur und Titelheld von Kinderbüchern eroberte ganze...
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
14:00 Uhr
2 min.
Warum der Schulbau einer Gemeinde im Vogtland länger dauert
Den symbolischen letzten Nagel schlug Bürgermeister Andreas Gruner ein. Jörg Pfeiffer trug den Richtspruch vor.
Das Richtfest am Zwischenbau der Grundschule in Rothenkirchen feierten die Beteiligten mit Verspätung. Warum trotzdem aller guter Dinge sind.
Silvia Kölbel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
26.10.2025
3 min.
Gaudi-Traktorwettstreit bei Kirmes im Vogtland: Volle Kraft voraus für ein Fass Bier
Die Jungs von der Feuerwehr Rothenkirchen gingen konzentriert ans Werk. Gewonnen hat aber ein anderes Team.
Sechs Teams zogen in Rothenkirchen einen Traktor. Worum es bei diesem Spaßwettbewerb ging und wer jetzt richtig viel Bier trinken kann.
Silvia Kölbel
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
