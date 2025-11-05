Der kleine Maulwurf ist ein Vogtländer - Kuhnert startet mit Kultfigur ins Weihnachtsgeschäft

Mit einer zehnteiligen Mauwurfserie startet die Erzgebirgische Holzkunst von Familie Kuhnert in die Weihnachtssaison. Was das Besondere an den lustigen Figuren ist.

Pünktlich - wenige Wochen vor Beginn der Adventszeit - bringt das Familienunternehmen Erzgebirgische Holzkunst Kuhnert aus Rothenkirchen eine neue Figurenserie auf den Markt: Zehn lustige Maulwürfe, die bei vielen sofort Kindheitserinnerungen wecken. Denn ein kleiner Maulwurf als Trickfilmfigur und Titelheld von Kinderbüchern eroberte ganze...