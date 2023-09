Der Literaturwagen rollt ab Montag durchs Vogtland: Auf welche Bücher sich Kinder freuen dürfen

Der Literaturwagen rollt zum elften Mal durchs Vogtland. Zehn Kinderbuchautoren lesen 87 Mal an rund 35 Schulen. Worüber die Veranstalterinnen besonders froh sind.

Die Literaturwagen-Macherinnen aus dem Göltzschtal Katrin Sitte, Katja Peterfi und Babett Fugmann sind alarmiert: Laut der IGLU-Studie 2023 nimmt die Lesekompetenz von Viertklässlern immer mehr ab – und damit Bildungsgerechtigkeit. „Deshalb kommt unser Literaturwagen dorthin, wo alle Kinder sind – an Schulen“, so Petervi. So lesen 87...