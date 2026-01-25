Der Mann, der Juden vor dem Tod bewahrte: Gedenken an den „Oskar Schindler des Vogtlandes“

Am 27. Januar wird weltweit der Opfer des Holocaust gedacht. In Falkenstein erinnert man an einen besonderen Helden der Stadt: Alfred Roßner.

Am Dienstag, 14 Uhr, findet auf dem Friedhof in Falkenstein eine Kranzniederlegung an der Alfred-Roßner-Stele statt. Dazu hat die Stadtverwaltung eingeladen. Anlass ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Eines dieser Opfer war der Unternehmer Alfred Roßner. Er wurde 1906 in Oelsnitz geboren und verbrachte...