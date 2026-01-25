MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Der Mann, der Juden vor dem Tod bewahrte: Gedenken an den „Oskar Schindler des Vogtlandes“

Auf dem Friedhof in Falkenstein wird am 27. Januar ein Kranz niedergelegt.
Auf dem Friedhof in Falkenstein wird am 27. Januar ein Kranz niedergelegt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auf dem Friedhof in Falkenstein wird am 27. Januar ein Kranz niedergelegt.
Auf dem Friedhof in Falkenstein wird am 27. Januar ein Kranz niedergelegt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Der Mann, der Juden vor dem Tod bewahrte: Gedenken an den „Oskar Schindler des Vogtlandes“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 27. Januar wird weltweit der Opfer des Holocaust gedacht. In Falkenstein erinnert man an einen besonderen Helden der Stadt: Alfred Roßner.

Am Dienstag, 14 Uhr, findet auf dem Friedhof in Falkenstein eine Kranzniederlegung an der Alfred-Roßner-Stele statt. Dazu hat die Stadtverwaltung eingeladen. Anlass ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Eines dieser Opfer war der Unternehmer Alfred Roßner. Er wurde 1906 in Oelsnitz geboren und verbrachte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
1 min.
Gedenkfeier für Nazi-Opfer im Burgstädter Wettinhain
In Burgstädts Bürgerpark Wettinhain wird der Opfer des NS-Regimes gedacht.
Zur Erinnerung an die während der Nazi-Diktatur Ermordeten gibt es am 27. Januar eine Zusammenkunft auf dem Gelände des Bürgerparks.
Uwe Rechtenbach
08:27 Uhr
2 min.
Falkenstein verschiebt Sanierung des Sportlerheims auf unbestimmte Zeit: Das ist der Grund
Sollte bis Ende 2027 energetisch saniert werden: das Sportlerheim am Jahnplatz in Falkenstein.
Wegen erheblicher Mängel sollte das Sportlerheim in Falkenstein bis 2027 energetisch saniert werden. Nun ist das Vorhaben im Stadtrat gekippt worden. Warum und wie lange dies nun warten muss.
Florian Wunderlich
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
Mehr Artikel