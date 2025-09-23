Der neue Rewe-Markt in Auerbach: Wie man dort am schnellsten einkauft

Auerbach
Seit Dienstag hat der Rewe an der Klingenthaler Straße wieder geöffnet - und verfügt über Selbstbedienungskassen. Ist man damit wirklich schneller? Zwei „Freie Presse“-Mitarbeiter haben es getestet.
Punkt halb zwölf Dienstagmittag im Auerbacher Rewe-Markt. Das Geschäft brummt. Fünf Wochen war der Laden dicht, jetzt ist er wieder offen. Nicht alles hat sich durch den Umbau verändert, aber einiges doch. Zum Beispiel beim Bezahlen. Da fährt der Markt jetzt dreigleisig. Wer sich nicht an der Kasse anstellen möchte, darf seine Waren selber...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.