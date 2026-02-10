MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Shopping-Duell in umgebauter Kaufland-Filiale im Erzgebirge: Wer kauft schneller ein?

Shopping-Duell im Kaufland in Aue: Ist schneller, wer konventionell an der Kasse bezahlt oder wer die SB-Kassen nutzt?
Shopping-Duell im Kaufland in Aue: Ist schneller, wer konventionell an der Kasse bezahlt oder wer die SB-Kassen nutzt? Bild: Niko Mutschmann
Wer kauft schneller ein? Redakteurin Heike Mann hat es auf konventionelle Weise versucht.
Wer kauft schneller ein? Redakteurin Heike Mann hat es auf konventionelle Weise versucht. Bild: Niko Mutschmann
Reporter Niko Mutschmann nutzt beim Einkaufen den Handscanner.
Reporter Niko Mutschmann nutzt beim Einkaufen den Handscanner. Bild: Heike Mann
Niko Mutschmann bezahlt an einer der SB-Kassen.
Niko Mutschmann bezahlt an einer der SB-Kassen. Bild: Heike Mann
Shopping-Duell im Kaufland in Aue: Ist schneller, wer konventionell an der Kasse bezahlt oder wer die SB-Kassen nutzt?
Shopping-Duell im Kaufland in Aue: Ist schneller, wer konventionell an der Kasse bezahlt oder wer die SB-Kassen nutzt? Bild: Niko Mutschmann
Wer kauft schneller ein? Redakteurin Heike Mann hat es auf konventionelle Weise versucht.
Wer kauft schneller ein? Redakteurin Heike Mann hat es auf konventionelle Weise versucht. Bild: Niko Mutschmann
Reporter Niko Mutschmann nutzt beim Einkaufen den Handscanner.
Reporter Niko Mutschmann nutzt beim Einkaufen den Handscanner. Bild: Heike Mann
Niko Mutschmann bezahlt an einer der SB-Kassen.
Niko Mutschmann bezahlt an einer der SB-Kassen. Bild: Heike Mann
Aue
Shopping-Duell in umgebauter Kaufland-Filiale im Erzgebirge: Wer kauft schneller ein?
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit den neuen Handscannern einkaufen und an der SB-Kasse zahlen oder konventionell shoppen und zum Kassierer gehen: Was geht schneller? Das hat „Freie Presse“ mit zwei Reportern im umgebauten Kaufland in Aue getestet. Mit unerwartetem Ausgang.

Selbstbedienungskassen gibt es seit kurzem auch in der Kaufland-Filiale in Aue. Neu hinzu gekommen sind sie mit dem Umbau, der seit September dort in mehreren Bereichen erfolgte. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, sogenannte Handscanner zu nutzen. Mit diesen kann die Ware bereits während des Einkaufsbummels eingescannt werden. Allerdings muss...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
4 min.
XXL-Umbau bei Kaufland im Erzgebirge beendet: Das sagen Kunden zu den Neuerungen
Optimal findet Alexander Holdt die Lösung mit den Handscannern in der Kaufland-Filiale in Aue.
Fast ein halbes Jahr haben die Arbeiten zur Modernisierung der Kaufland-Filiale in Aue gebraucht. Jetzt sind sie beendet, bis auf wenige Restarbeiten. Was sagen die Kunden zu den Neuerungen?
Heike Mann
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
30.01.2026
4 min.
Kaufland im Erzgebirge baut groß um: Was für Kunden schon neu ist und was noch kommt
Fünf Selbstbedienungskassen sind im Zuge der Modernisierung im Kaufland Aue dazugekommen.
Seit September wird im Kaufland in Aue umgebaut und modernisiert. Das bringt Einschränkungen für die Kunden mit. Doch das Einkaufen soll so auch attraktiver werden. Wie genau?
Heike Mann
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel