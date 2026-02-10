Aue
Mit den neuen Handscannern einkaufen und an der SB-Kasse zahlen oder konventionell shoppen und zum Kassierer gehen: Was geht schneller? Das hat „Freie Presse“ mit zwei Reportern im umgebauten Kaufland in Aue getestet. Mit unerwartetem Ausgang.
Selbstbedienungskassen gibt es seit kurzem auch in der Kaufland-Filiale in Aue. Neu hinzu gekommen sind sie mit dem Umbau, der seit September dort in mehreren Bereichen erfolgte. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, sogenannte Handscanner zu nutzen. Mit diesen kann die Ware bereits während des Einkaufsbummels eingescannt werden. Allerdings muss...
Erschienen am: 10.02.2026