XXL-Umbau bei Kaufland im Erzgebirge beendet: Das sagen Kunden zu den Neuerungen

Fast ein halbes Jahr haben die Arbeiten zur Modernisierung der Kaufland-Filiale in Aue gebraucht. Jetzt sind sie beendet, bis auf wenige Restarbeiten. Was sagen die Kunden zu den Neuerungen?

Seit September wird die Kaufland-Filiale in Aue in Abschnitten modernisiert. Jetzt ist man bei den Umbauarbeiten auf der Zielgeraden. Nur noch wenige Restarbeiten sind zu erledigen. So sind die Handwerker im Bereich der Molkereiprodukte, der erst jüngst wieder eröffnet wurde, noch dabei, Blenden an den Kühlschränken und das Leitsystem für die... Seit September wird die Kaufland-Filiale in Aue in Abschnitten modernisiert. Jetzt ist man bei den Umbauarbeiten auf der Zielgeraden. Nur noch wenige Restarbeiten sind zu erledigen. So sind die Handwerker im Bereich der Molkereiprodukte, der erst jüngst wieder eröffnet wurde, noch dabei, Blenden an den Kühlschränken und das Leitsystem für die...