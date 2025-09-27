Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Deutsche Meisterschaft im Schneepflugfahren: Welchen Platz die Teams aus dem Vogtland belegt haben

Danilo Frais und Ricardo Hackl aus Falkenstein haben den 8. Platz belegt.
Danilo Frais und Ricardo Hackl aus Falkenstein haben den 8. Platz belegt. Bild: Sophie Malina/Landratsamt/Archiv
Danilo Frais und Ricardo Hackl aus Falkenstein haben den 8. Platz belegt.
Danilo Frais und Ricardo Hackl aus Falkenstein haben den 8. Platz belegt. Bild: Sophie Malina/Landratsamt/Archiv
Auerbach
Deutsche Meisterschaft im Schneepflugfahren: Welchen Platz die Teams aus dem Vogtland belegt haben
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den 4. Deutschen Schneepflug-Meisterschaften hat das Team aus Falkenstein die beste Platzierung aus Sachsen geholt. Wo die Sieger herkommen und warum diese Mannschaften nun nach Frankreich fahren.

Ricardo Hackl (35) und Danilo Frais (49) aus der Straßenmeisterei Falkenstein und ihre Kollegen Sebastian Heinz (32) und Fabian Maul (28) aus Plauen sind am Wochenende bei den 4. Deutschen Schneepflug-Meisterschaften in Marktredwitz angetreten. Die beiden Mannschaften hatten sich zuvor beim sächsischen Vorentscheid für das Deutschlandfinale...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
27.08.2025
4 min.
Winterdienst-Challenge im Sommer: Diese vier Vogtländer sind Sachsens beste Schneepflugfahrer
Sebastian Heinz und Fabian Maul aus Plauen holten beim sächsischen Schneepflug-Wettbewerb den Vize-Titel, Ricardo Hackl und Danilo Frais aus Falkenstein den Titel.
Sie sind ganze Kerle und tragen Orange: Die Straßenwärter aus Falkenstein, Plauen und Adorf sind Sachsenmeister auf dem Schneepflug. Vier von sechs Männern fahren bald in Bayern um den Titel als Deutscher Meister.
Cornelia Henze
21.09.2025
2 min.
Beste Fahrer von Schneepflügen kommen aus Hessen
Geschicklichkeit und Präzision sind gefragt.
Bei strahlendem Sonnenschein stellten am Wochenende Mitarbeiter von Straßenmeistereien ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Der deutsche Meisterschaftstitel ging am Ende ins mittelhessische Oberweyer.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel