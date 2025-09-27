Deutsche Meisterschaft im Schneepflugfahren: Welchen Platz die Teams aus dem Vogtland belegt haben

Bei den 4. Deutschen Schneepflug-Meisterschaften hat das Team aus Falkenstein die beste Platzierung aus Sachsen geholt. Wo die Sieger herkommen und warum diese Mannschaften nun nach Frankreich fahren.

Ricardo Hackl (35) und Danilo Frais (49) aus der Straßenmeisterei Falkenstein und ihre Kollegen Sebastian Heinz (32) und Fabian Maul (28) aus Plauen sind am Wochenende bei den 4. Deutschen Schneepflug-Meisterschaften in Marktredwitz angetreten. Die beiden Mannschaften hatten sich zuvor beim sächsischen Vorentscheid für das Deutschlandfinale...