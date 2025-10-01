Diamantring und Schuhlöffel als Beute bei Einbruchsserie im Vogtland: Nun stand der Kopf der Bande vor Gericht

Wegen 38 Straftaten stand am Mittwoch ein 29-jähriger Mann aus dem Vogtland vor dem Richter. Es ging um Einbrüche in Treuen, Plauen, Reichenbach und weiteren Orten. Was hatte ihn dazu getrieben?

Wählerisch war er nicht. Einen Diamantring im Wert von 10.000 Euro und Bargeld soll er ebenso eingesackt haben wie Bargeld, Mineralwasser, eine Flasche Havana-Club, Kinderschuhe, Schuhlöffel und ein Testament. Letzteres soll der heute 29-Jährige aus dem Tresor einer Anwaltskanzlei in Plauen gestohlen haben. Wegen insgesamt 38 Straftaten stand...