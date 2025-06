Die Kobra unter blauem Himmel: Warum Vogtländer auf dem Dach der Sternwarte Yoga machen

Die Yoga-Gruppe aus dem Rodewischer Stadtteilbüro hat sich am Mittwochabend unter freiem Himmel versammelt. Für wann eine Wiederholung geplant ist.

Man kann die Stille fast hören. Vogelgezwitscher ist das einzige, das auf dem Dach der Sternwarte in Rodewisch zu vernehmen ist. Am blauen Himmel treiben vereinzelte Wolken. „Und jetzt in den herabschauenden Hund“, sagt Theresa Jarvis. Über 20 Frauen und ein Mann knien auf ihren Matten, die Arme und Hände flach auf den Boden gepresst....