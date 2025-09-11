Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Falkensteiner Rathaus hat man die Sanierung einer Treppe auf den Weg gebracht.
Im Falkensteiner Rathaus hat man die Sanierung einer Treppe auf den Weg gebracht. Bild: David Rötzschke
Im Falkensteiner Rathaus hat man die Sanierung einer Treppe auf den Weg gebracht.
Im Falkensteiner Rathaus hat man die Sanierung einer Treppe auf den Weg gebracht. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Die Stolperfalle am Schlossplatz in Falkenstein: Jetzt soll sie saniert werden
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zustand der Treppe am Falkensteiner Schlossplatz ist schlecht. Jetzt soll die Stolperfalle saniert werden. Worauf dabei geachtet werden muss.

Der Zustand der Treppe am Schlossplatz in Falkenstein ist schlecht. Darüber ist man sich einig. Ebenso darüber, dass die kaputte Treppenanlage eine Stolperfalle darstelle und daher dringend saniert werden müsse. Die Instandsetzung der Stufen hat der Stadtrat auf den Weg gebracht. Den Zuschlag für die Umsetzung der Maßnahme ging an eine Firma...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Nach langer Verzögerung: Diese Straße in Falkenstein soll bald weitergebaut werden
Die baufällig Heinrich-Heine-Straße: Nun soll der dritte Bauabschnitt ausgebaut werden.
Es holpert, wenn man über diese Straße in Falkenstein fährt – immer noch. Nun soll der Ausbau weitergehen. Warum das Projekt seit mehreren Jahren stockt und ein Ende nur langsam abzusehen ist.
Florian Wunderlich
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
25.08.2025
2 min.
Seit 25 Jahren leer: Baufälliges Haus im Vogtland soll abgerissen werden
Das marode Eckhaus an der August-Bebel-Straße in Falkenstein soll abgerissen werden.
Die Stadt Falkenstein will ein baufälliges Gebäude in der August-Bebel-Straße abreißen lassen. Die Situation sei kritisch, daher hat es die Stadt jetzt eilig.
Florian Wunderlich
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel