Die unbekannte Brandgefahr: Darum rüstet eine vogtländische Feuerwehr Fahrzeuge jetzt mit Rauchmeldern aus

Die Freiwillige Feuerwehr in Ellefeld hat zusätzliche Rauchmelder in den Einsatzfahrzeugen und im Gerätehaus installiert. Sie sollen im Ernstfall Schlimmeres verhindern. Was ist der Grund dafür?

Eric Hering platziert einen Rauchmelder in einem Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr in Ellefeld. Der Wehrleiter und die Kameradinnen und Kameraden haben mehrere der kleinen Geräte in den vier Feuerwehrfahrzeugen angebracht – und nicht nur dort, auch an weiteren Stellen im Gerätehaus der Ortsfeuerwehr sollen sie für zusätzliche...