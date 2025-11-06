Dieser Ort im Vogtland wird attraktiver für Camper und Caravans

Auerbach
Rund um das alte Schönauer Bad entstehen Wohlfühlorte für den sanften Tourismus. Dazu gehören zweifelsfrei moderne Sanitäranlagen. Der Stadtrat Falkenstein hat nun einen Beschluss gefasst.
Die alten Toiletten aus dem Jahr 1962 haben mehr als ausgedient. Diese wurden schon von Badegästen aufgesucht, als Schönau wegen seines idyllischen Freibades weithin bekannt und beliebt war. Aus dem Bad ist in den Nachwendejahren ein Freizeitkomplex mit Wasserspielplatz für Familien geworden und vor kurzem kam ein Caravanstellplatz für...
