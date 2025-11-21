Dieses Kino im Vogtland ist zum dritten Mal dicht: Ist der Weihnachtsfilm in Gefahr?

Auerbach
Die Stadt Auerbach hat per 21. November das Kino geschlossen. Diesmal liegt es nicht an der Ton- und Bildtechnik. Ob Filme in der Adventszeit und den Ferien wieder laufen, ist ungewiss.
„Aufgrund technischer Probleme muss Auerbachs Kino ab heute, 21. November, kurzfristig schließen“, teilt das städtische Bauamt der Öffentlichkeit mit. Auch Kinobetreiberin Katharina Repp hat sämtliche Filmwerbung aus dem Internet genommen und vermeldet, den Spielbetrieb bis auf Weiteres einstellen zu müssen. Wie kommt es zu der...
