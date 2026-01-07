Zieht das Auerbacher Kino an den Neumarkt oder nicht? „Hier könnte man sich Kino vorstellen“

Das Auerbacher Kino ist sanierungsbedürftig. Nun besteht die Option, an den Neumarkt umzuziehen. Was sind Vor- und Nachteile beider Immobilien? Eine schnelle Lösung deutet sich nicht an.

Hinter dem Auerbacher Kino liegt ein turbulentes Jahr 2025. Mehrfach war das Lichtspielhaus an der Göltzschtalstraße geschlossen – mal wenige Tage, manchmal mehrere Wochen. Die Gründe dafür waren vielfältig. Mal hat die Technik gestreikt, mal gab es Probleme mit der Heizung. All das hat ein Schlaglicht auf die Sanierungsbedürftigkeit des...