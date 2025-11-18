Diskussion in Rodewisch: Wo die letzte Ruhestätte sein wird

Es geht um den Tod und den Ort der letzten Ruhe: Krankenhausseelsorgerin Dorothea Frölich-Mestars lädt zum Diskurs ein.

Urnen- oder Erdbestattung auf dem Friedhof sind die Klassiker. Doch viele andere Bestattungsarten haben sich ebenfalls durchgesetzt: Wie das Baumgrab im Wald oder die sterblichen Überreste, die zum Diamanten werden. An diesem Donnerstag, 18.30 Uhr, geht es im Gemeindehaus Rodewisch (Rützengrüner Straße 11) um das Thema „Bestattungskultur im...