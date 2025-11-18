Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Erd- oder Urnengrab - wie hier in Rodewisch - ist der Klassiker. Es gibt auch andere Formen.
Das Erd- oder Urnengrab - wie hier in Rodewisch - ist der Klassiker. Es gibt auch andere Formen. Bild: David Rötzschke
Das Erd- oder Urnengrab - wie hier in Rodewisch - ist der Klassiker. Es gibt auch andere Formen.
Das Erd- oder Urnengrab - wie hier in Rodewisch - ist der Klassiker. Es gibt auch andere Formen. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Diskussion in Rodewisch: Wo die letzte Ruhestätte sein wird
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es geht um den Tod und den Ort der letzten Ruhe: Krankenhausseelsorgerin Dorothea Frölich-Mestars lädt zum Diskurs ein.

Urnen- oder Erdbestattung auf dem Friedhof sind die Klassiker. Doch viele andere Bestattungsarten haben sich ebenfalls durchgesetzt: Wie das Baumgrab im Wald oder die sterblichen Überreste, die zum Diamanten werden. An diesem Donnerstag, 18.30 Uhr, geht es im Gemeindehaus Rodewisch (Rützengrüner Straße 11) um das Thema „Bestattungskultur im...
10:40 Uhr
1 min.
Unbekanntes Flugobjekt: Suche vorerst eingestellt
Das Flugobjekt wurde bisher nicht gefunden. (Symbolbild)
Bereits am Sonntag sorgte ein unbekanntes Flugobjekt über dem Vogtland für einige Fragen. Auch zwei Tage später tappt die Polizei noch im Dunkeln.
11.11.2025
1 min.
In Rodewisch: Film und Diskussion zu „Riefenstahl“
Der Dokumentarfilm „Riefenstahl“ wird am Freitag in Rodewisch gezeigt.
Sie galt als eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Filmgeschichte: Leni Riefenstahl. Der Dokumentarfilm lädt zum Diskurs ein.
Cornelia Henze
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
17:30 Uhr
2 min.
Ratskeller Rodewisch weiter nur eingeschränkt offen: Diese Hausaufgaben bekommt die Bürgermeisterin vom Vogtlandkreis
Der Ratskeller ist der größte Veranstaltungssaal im Göltzschtal: Ihm fehlt der „TÜV“ als sichere Betriebsstätte.
Beim Brandschutz gibt es Mängel und es fehlt der „TÜV“. Diese Missstände sind nun aufgeploppt. Das Landratsamt schränkt den Betrieb im Saal ein. Wann wieder mehr als 200 Menschen hinein dürfen.
Cornelia Henze
10:44 Uhr
2 min.
Renault Trafic wechselt auf elektrische Plattform
Renault bringt 2026 die nächste Generation des Trafic auf den Markt: Der vollelektrische Transporter basiert auf einer neuen Plattform, die einen ebenen Ladeboden, eine niedrigere Ladekante und ein flacheres Dach ermöglicht.
Flacher, wendiger und natürlich voll elektrisch: Renault stellt den Trafic mit der vierten Generation auf einen flachen Akku-Boden und macht den Transporter so fit für die Zukunft.
Mehr Artikel