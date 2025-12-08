Dorfstädter Kinder zeichnen für Kalender-Projekt

Auerbach
Das Projektteam „Natur zum Anfassen“ hat die Grundschule Dorfstadt/Falkenstein besucht. Die Schüler legten etwa 60 Bilder vor.
Mehr als 3500 Schüler aus drei Bundesländern haben sich am Projekt „Natur zum Anfassen“ von Envia-M und Mitgas beteiligt. Im Mittelpunkt stand das Thema „Gemeinsam sind wir stark – Lernen von Ameise und Co.“. Zwölf ausgewählte Bildmotive aus der Aktion wurden für den Kalender 2026 verwendet. Die Grundschule Dorfstadt Falkenstein...
