Dorfstädter Kinder zeichnen für Kalender-Projekt

Das Projektteam „Natur zum Anfassen“ hat die Grundschule Dorfstadt/Falkenstein besucht. Die Schüler legten etwa 60 Bilder vor.

Mehr als 3500 Schüler aus drei Bundesländern haben sich am Projekt „Natur zum Anfassen“ von Envia-M und Mitgas beteiligt. Im Mittelpunkt stand das Thema „Gemeinsam sind wir stark – Lernen von Ameise und Co.“. Zwölf ausgewählte Bildmotive aus der Aktion wurden für den Kalender 2026 verwendet. Die Grundschule Dorfstadt Falkenstein...