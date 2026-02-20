Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Vogtland – Straße drei Stunden gesperrt

Auerbach
Der Zusammenstoß passierte auf der Straße zwischen Muldenberg und Klingenthal. Beim Wenden kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß
Der schwere Verkehrsunfall am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 304 zwischen Muldenberg und Klingenthal ist bei einem Wendemanöver verursacht worden. Beim Unfall wurde drei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Suzuki auf der Klingenthaler Straße Richtung Muldenberg. In der...
Erschienen am: 20.02.2026