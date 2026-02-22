MENÜ
Bei einem Unfall bei Muldenberg wurde am Samstagnachmittag eine Beifahrerin verletzt.
Bei einem Unfall bei Muldenberg wurde am Samstagnachmittag eine Beifahrerin verletzt.
Bei einem Unfall bei Muldenberg wurde am Samstagnachmittag eine Beifahrerin verletzt.
Bei einem Unfall bei Muldenberg wurde am Samstagnachmittag eine Beifahrerin verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Auerbach
Frau bei Unfall im Vogtland verletzt
Redakteur
Von Ronny Hager
Ein 71-Jähriger kam zwischen Hammerbrücke und Muldenberg von der Straße ab und stieß gegen eine Leitplanke. Nun hat der Fahrer ein Verfahren am Hals.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Hammerbrücke und Muldenberg ist am Samstagnachmittag eine 31-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau war Beifahrerin in einem Wagen, der von einem 71-Jährigen gefahren wurde. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem VW gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 302 in Richtung Muldenberg unterwegs. Kurz...
