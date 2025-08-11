Drogenrazzia im Vogtland: Joints rauchende Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

Ein Polizeieinsatz im Vogtland sorgte für Aufsehen, weil schnell ein Begriff die Runde machte: Drogenrazzia. Was gefunden wurde.

Als am Sonntag im beschaulichen Treuen ein Polizei-Großaufgebot erschien, kursierten allerlei Gerüchte – auch in den sozialen Netzwerken. Unter den Schaulustigen vor Ort machte schnell das Wort Drogenrazzia die Runde.