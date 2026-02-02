Durch Grundsteuerreform: Erzielte Auerbach 2025 höhere Einnahmen als zuvor?

Auerbach
Die Stadtverwaltung Auerbach hat ihre Grundsteuereinnahmen offengelegt. Im Vorfeld der Reform blieben die Hebesätze unverändert. Warum sich das nun als richtiger Schritt herausgestellt hat.
Seit Januar 2025 ist die neue Grundsteuerreform in Kraft. Für einige Grundstückseigentümer ist die Abgabe seither gestiegen und für andere gesunken. Für Städte und Gemeinden stellt die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle dar. Allerdings sollten die Kommunen durch die Reform keine höheren Einnahmen generieren als zuvor. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.