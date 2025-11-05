Höhere Einnahmen durch die Grundsteuerreform im Vogtland? Wie die Bilanz der Gemeinde Ellefeld ausfällt

Seit diesem Jahr gilt die neue Grundsteuer. Höhere Einnahmen sollten die Kommunen damit nicht erzielen. Die Gemeinde Ellefeld hat nun informiert, ob das der Fall ist.

Im Januar ist die neue Grundsteuerreform in Kraft. Während einige Eigentümer weniger Grundsteuer an die Kommunen zahlen müssen, ist es für andere mehr geworden. Für Städte und Gemeinden ist diese Steuerabgabe zwar eine wichtige Einnahmequelle, allerdings sollten diese durch die Reform keine höheren Einnahmen generieren. Aber ist das auch...